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Жители Карелии стали чаще оформлять кредитные карты Сбера

Новости. Общество
10:45, 24 Июня 2021
фото: © freepik.com

С начала 2021 года клиенты Сбербанка в Карелии оформили более 6,3 тысяч кредитных карт, это почти на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Торговый оборот по картам в текущем году также вырос — на 15%, и составил более 4 млрд рублей. Средний кредитный лимит по карте находится сегодня на уровне 137 тысяч рублей.

«Имея кредитную карту, вы всегда можете быть уверенными в наличии средств на спонтанные или, наоборот, запланированные крупные покупки. Карта имеет льготный период для совершения операций — когда банк не берет проценты за использование кредитных средств. Она подходит для оплаты в онлайн- и офлайн-магазинах, также с неё можно переводить деньги и снимать наличные», — поделился управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

С 10 июня 2021 года действует акция при оформлении предодобренных кредитных карт Visa Gold и MasterCard Gold. Процентная ставка составит 17,9% годовых на весь срок действия карты. Ставка будет доступна при оформлении заявки до 31 июля 2021 года в любом канале банка. Такие же условия до 10 августа 2021 года действуют и на СберКарты предодобренного и массового предложения.

Оформить заявку на кредитную карту можно в мобильном приложении в разделе «Карты» или в удобном офисе банка. Если заявка одобрена, банк сообщит в СМС о том, где и когда можно забрать карту.

Кредитную карту также можно открыть в цифровом формате и пользоваться сразу, не дожидаясь её выпуска в пластике. Её функционал, как у обычной карты: такие же лимиты и условия. В течение нескольких минут после одобрения карта будет активирована, и клиент сразу сможет ею пользоваться — пополнять и совершать покупки в интернете. Чтобы расплачиваться в магазинах через NFC, необходимо привязать её к приложению в смартфоне.

Выдача наличных и переводы:
Комиссия за выдачу наличных в Сбербанке и дочерних банках - 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
Комиссия за выдачу наличных в других банках - 4% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
Комиссия за перевод средств на дебетовую карту Сбербанка - 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки - 300 000 ₽
Прочие тарифы:
Получение отчета по карте по e-mail или в банке - бесплатно
Неустойка (на сумму просроченного платежа) - 36% годовых

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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