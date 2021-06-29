Жители Карелии стали чаще рефинансировать ипотечные кредиты в Сбербанке

За 5 месяцев 2021 года жителями Карелии было рефинансировано в 2,6 раза больше жилищных кредитов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем рефинансирования ипотечного кредитования при этом вырос в 3,2 раза и составил 86 млн рублей.

«Оплачивать один кредит, безусловно, намного комфортнее, чем несколько, в разные дни. При оформлении займа наши клиенты могут выбрать удобную для себя дату платежа, соотнеся его, например, с получением зарплаты или аванса. При рефинансировании кредитов, взятых в другом банке, можно также получить дополнительные средства на личные нужды под выгодный процент, предоставив минимальный пакет документов», — сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке, в том числе на новостройки, можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы банком. Максимальная сумма рефинансирования ипотечных кредитов других банков — 85% от стоимости недвижимости, но не более 27,5 млн рублей. Дополнительно вместе с ипотечным кредитом есть возможность рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.

Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности. Решение придёт в течение двух дней, приехать в банк нужно только один раз — для подписания документов.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк

Дополнительная информация по рефинансированию:

Валюта кредита - Рубли РФ

Мин. сумма кредита от 300 000 рублей

Макс. сумма кредита: Сумма кредита под рефинансирование может состоять из нескольких частей.

Обязательная часть — это погашение ипотеки в другом банке:* до 27 500 000 рублей

Дополнительно в сумму кредита можно включить:

* до 1 500 000 рублей — на погашение других кредитов

* до 1 000 000 рублей — на личные цели

Таким образом, максимальная сумма кредита:

* до 30 000 000 рублей

При этом, общая сумма кредита не должна превышать меньшую из величин:

* 85% стоимости объекта недвижимости, указанной в отчете об оценке для объектов недвижимости с оформленным правом собственности или в договоре инвестирования строительства для строящихся объектов

недвижимости

* сумму остатков основного долга и текущих процентов по рефинансируемым кредитам, а также сумму, запрошенную заемщиком или созаемщиками на цели личного потребления

Срок кредита от 1 года до 30 лет

Комиссия за выдачу кредита отсутствует

Рефинансируемые кредиты

С помощью одного кредита «Рефинансирование под залог недвижимости» можно рефинансировать:



— Один ипотечный кредит, предоставленный иной кредитной организацией на цели:

* приобретения/строительства объекта недвижимости, в том числе на этапе строительства;

* приобретения/строительства объекта недвижимости и капитальный ремонт/оплату иных неотделимых улучшений.

— До пяти различных кредитов:

* потребительские кредиты, предоставленные иной кредитной организацией

* автокредиты, предоставленные иной кредитной организацией

* кредитные карты, дебетовые банковские карты с разрешенным овердрафтом, предоставленные иной кредитной организацией

* потребительские и автокредиты, предоставленные Сбербанком.

Рефинансирование ипотечного кредита обязательно для получения кредита по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости».

Комиссия за выдачу кредита отсутствует

Обеспечение по кредиту Залог недвижимости (апартаменты/квартиры/комнаты/ дома/таун-хауса), на приобретение которой предоставлен рефинансируемый ипотечный кредит либо залог недвижимости, которая является обеспечением

по рефинансируемому ипотечному кредиту:

— на этапе строительства — залог прав требования участника долевого строительства (иных прав, приобретенных по договору инвестирования), при этом недвижимость должна находиться в объекте,

аккредитованном Сбербанком;

— после государственной регистрации права собственности на закладываемую недвижимость или при приобретении готового объекта недвижимости — залог (ипотека) приобретенного/построенного объекта

недвижимости.

Если недвижимость приобретена за счет рефинансируемого ипотечного кредита, она может быть обременена ипотекой в пользу первичного кредитора. Это обременение снимается после погашения рефинансируемого

ипотечного кредита, после чего недвижимость передается в залог банку.

Если по рефинансируемому кредиту оформлен залог иной недвижимости, то приобретенный за счет кредита объект должен быть свободен от обременения правами третьих лиц/ не состоять под арестом (запретом).

Страхование Добровольное страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка.