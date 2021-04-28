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Жители Карелии стали гораздо реже брать займы «до зарплаты» во время пандемии

Новости. Общество
15:02, 29 Апреля 2021
фото: Егор Алеев/ТАСС
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Объем кредитования физических лиц микрофинансовыми организациями (МФО) Карелии в 2020 году сократился на фоне резкого роста кредитования малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в аналитическом обзоре Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ — Национального банка по Республике Карелия.

МФО предоставили жителям республики займы на сумму 271 млн рублей, что на 27,3% меньше по сравнению с 2019 годом. Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили от МФО Карелии займы на сумму 427,3 млн рублей, что на 49% больше, чем годом ранее.

Доля просроченной более 90 дней задолженности по основному долгу по микрозаймам МФО Карелии на 1 января 2021 года составила 8,3%, что на 3,4 п. п. ниже, чем на 1 января 2020 года.

О причинах такой динамики читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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