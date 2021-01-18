Жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 5 февраля

Глава Карелии Артур Парфенчиков в очередной раз разрешил продлить больничный лист пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Жители городов и районных центров республики старше 65 лет могут продлить больничные листы на новый срок: с 23 января по 5 февраля. Изменения внесены в распоряжение главы Карелии, сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, жители республики в возрасте 65 лет и старше на время самоизоляции имеют право оформить электронный больничный. Ранее это можно было сделать на период с 9 января 2021 года по 22 января 2021 года. Оформление больничных касается пожилых людей, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.