Жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 22 января

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил находящимся на самоизоляции пожилым людям продлить больничный лист.

"Друзья, обращаю ваше внимание, что жители городов и районных центров республики старше 65 лет могут продлить больничные листы на новый срок: с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, а также с 9 января года по 22 января 2021 года. Кроме того, до 1 марта жители Карелии смогут получать все положенные им республиканские выплаты без дополнительных подтверждений", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции в регионе: все приезжающие в Карелию должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирирус.