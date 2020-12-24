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Жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 22 января

Новости. Общество
14:00, 25 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил находящимся на самоизоляции пожилым людям продлить больничный лист.

"Друзья, обращаю ваше внимание, что жители городов и районных центров республики старше 65 лет могут продлить больничные листы на новый срок: с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, а также с 9 января года по 22 января 2021 года. Кроме того, до 1 марта жители Карелии смогут получать все положенные им республиканские выплаты без дополнительных подтверждений", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции в регионе: все приезжающие в Карелию должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирирус.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-25 14:34:12
Неужели государству больничные обходятся дешевле достойных пенсий.
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