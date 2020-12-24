Парфенчиков потребовал от гостей Карелии отрицательный тест на коронавирус

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции в регионе.

Руководитель республики подписал распоряжение, согласно которому все приезжающие в Карелию должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирирус.

"Гости республики обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия, а также сообщить о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ограничения касаются и тех, кто приезжает в Карелию в служебную командировку. Они также должны иметь при себе свежую справку с отрицательным результатом теста.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против закрытия границ республики для туристов, которые захотят приехать на новогодние праздники.