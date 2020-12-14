Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков против закрытия границ республики для туристов, которые захотят приехать в республику на новогодние праздники.

Об этом он заявил сегодня в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства республики Вконтакте.

Глава Карелии ответил на вопрос, как он относится к идее закрытия границ республики на новогодние праздники.

По его мнению, организованные туристы, которые заселятся на турбазах, "будут привязаны к тому месту, куда приедут", поэтому не смогут стать источником распространения инфекции по республике.

Его слова подтвердил вице-премьер Игорь Корсаков. Он привел данные Фонда медицинского страхования о количестве обращений за медицинской помощью со стороны жителей других регионов России, находившихся в Карелии с 1 мая по 1 сентября.

За этот период было зафиксировано 178 обращений, из них 70 человек - рабочие друх крупных предприятий, заразившихся в трудовых коллективах. По словам Корсакова, еще около 100 человек - туристы, прибывшие из других регионов.

"Это вполне управляемая ситуация", - сказал Корсаков.

По мнению Парфенчикова, повлиять на рост заболеваемости могут родственники и друзья жителей Карелии, которые приедут к ним в гости на Новый год. Но глава республики считает невозможным запретить такие контакты.