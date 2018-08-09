Жители Карелии – в лидерах по безналичным расчетам

Жители Ненецкого автономного округа, Коми и Карелии больше всех среди россиян пользуются банковскими картами при оплате покупок.

К таким выводам пришел Сбербанк в рамках своего исследования, сообщает "Лента. ру".

Ненецкий автономный округ - единственный регион, в котором доля безналичных расчетов в общем торговом обороте превысила сумму снятия наличных - 56,1 процента. У второго и третьего места - Коми и Карелии - результат оказался меньше 50 процентов: 48,81 у обеих республик. В первую пятерку также вошли Мурманская область (48,45 процента) и Тюменская (48,18) области.

Москва оказалась только на девятом месте с результатом 44,53 процента, а Санкт-Петербург - на 12-м (44,01 процента). Авторы исследования объяснили это тем, что в обоих городах федерального значения есть разветвленная сеть банкоматов, а значит жители имеют возможность снимать наличные, не расплачиваясь картой.

Общий результат по России среди регионов составил 38,99 процента. Среди городов в лидеры выбились Сыктывкар (52 процента), Петрозаводск (51 процент) и Тюмень (50 процентов). Остальные участники исследования показали результат ниже 50 процентов, а значит наличными в этих городах расплачиваются чаще, чем картой.

Также авторы измерили прирост доли безналичных расчетов за первую половину 2018 года. Тут лучший результат показал Петропавловск-Камчатский (9,5 процента), за ним следует Якутск (9,4 процента).

"За последние десять лет в России произошел настоящий прорыв в области использования безналичных средств платежа. По итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизится к 50 процентам", - отметил в исследовании главный экономист Сбербанка Михаил Матовников.

По его словам, за последние десять лет доля безналичных расчетов в стране выросла в десять раз.