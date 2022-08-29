Жители Карелии воруют в магазинах все — от молока до деликатесов, сообщили в Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали пятерых нарушителей, пытавшихся вынести товары из магазинов, сообщили в управлении Росгвардии.

В выходные дни группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на охраняемые объекты Петрозаводска и Сегежи.

Так, в одном из петрозаводских гипермаркетов дважды срабатывала тревожная сигнализация — на месте были задержаны трое граждан, попавшихся на хищении товаров. Среди нарушителей оказался несовершеннолетний.

Аналогичный инцидент был зарегистрирован в магазине на улице Мелентьевой. За попыткой хищения был замечен 31-летний местный житель.

А сотрудники Сегежского отдела вневедомственной охраны задержали девушку, пытавшуюся незаметно пронести мимо кассы товар. Общая сумма ущерба превысила 2,5 тысячи рублей.

Внимание жителей Карелии привлекли мясные деликатесы, кондитерские изделия, молочная продукция и другое. Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.