Жители Карелии выплатили более 90 млн рублей долгов по имущественным налогам

Налоговая служба Карелии сообщает о том, что по результатам проведенных мероприятий сумма задолженности по имущественным налогам снизилась на 15%.

В течение почти двух месяцев прошедшего и текущего года в налоговых органах республики проходила информационная кампания по погашению гражданами задолженности по имущественным налогам.

По результатам проведения информационных мероприятий в бюджет поступило более 90 миллионов рублей, сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц снизилась на 15%.

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