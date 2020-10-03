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Жители Карелии выступили против возрождения свинокомплекса

Новости. Общество
11:06, 04 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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ООО "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело свинокомплекс "Кондопожский", расположенный в карельском поселке Березовка, и собирается его возродить, несмотря на протесты местных жителей.

Жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения. В результате общего собрания была составлена петиция, которую подписали порядка 200 местных жителей. Они выступают категорически против, считая, что предприятие будет наносить вред экологии и нести угрозу жизни и здоровья населения.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей. То есть от планов возродить свинокомплекс никто не отказывается. Между тем, к инвестору возникает немало вопросов, но даже найти эту компанию, как оказалось, – большая проблема.

Подробности читайте далее.

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