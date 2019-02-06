Жители Карелии задолжали 400 млн рублей за отопление

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Самые большие долги в Сегежском и Беломорском районах, сообщили в Минстрое Карелии.
На сегодняшний день объем задолженности физических лиц по отоплению превышает 400 млн рублей. Самые большие долги в Сегежском и Беломорском районах. По дебиторской задолженности населения ведется активная претензионно-исковая работа.
За прошлый год было выдано более 5 000 исковых заявлений и судебных приказов.
Рейды по должникам пройдут с 6 февраля до конца марта по 9 районам Карелии
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