Жители Карелии задолжали 400 млн рублей за отопление

Самые большие долги в Сегежском и Беломорском районах, сообщили в Минстрое Карелии.

На сегодняшний день объем задолженности физических лиц по отоплению превышает 400 млн рублей. Самые большие долги в Сегежском и Беломорском районах. По дебиторской задолженности населения ведется активная претензионно-исковая работа.

За прошлый год было выдано более 5 000 исковых заявлений и судебных приказов.

Рейды по должникам пройдут с 6 февраля до конца марта по 9 районам Карелии