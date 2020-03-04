Жители карельского поселка Пиндуши победили мусоросортировку

Протесты населения заставили Минприроды Карелии искать для мусоросортировочной линии новые площадки.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии объявило об отказе от размещения в поселке Пиндуши Медвежьегорского района мусоросортировочной линии, против которой выступили местные жители. Это означает только одно: жителям поселка удалось отстоять свое право на благоприятную окружающую среду, хотя, казалось бы, вопрос об открытии мусоросортировочной линии в населенном пункте почти решен. Компания "Эко парк" даже собрала эту линию в бывшем здании предприятия "Сельхозтехника" и получила лицензию Росприроднадзора на обработку твердых коммунальных отходов. Но ни карельские чиновники, ни коммерсанты из Петрозаводска, которые намеревались заняться мусоросортировкой в Пиндушах, не удосужились поинтересоваться мнением местного населения о своих планах, и это оказалось главной причиной провала мусорного проекта в поселке.

Читайте подробнее в статье "Жители Пиндуш отстояли поселок от мусоросортировки".