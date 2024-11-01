Жители карельского села завалили канализацию мусором

В соцсетях жителям карельского села напомнили, что не стоит выбрасывать в канализацию мусор.

В домах № 1, 2 и 3 по улице Скалистая в селе Янишполе наблюдается катастрофическая ситуация с засорами канализации, как сообщили в группе села. Жильцы превращают канализационную систему в мусорный бак, выбрасывая туда все подряд — тряпки, отходы кошачьего туалета, строительный мусор и другое. В сообществе напомнили, что такие действия приводят к аварийным ситуациям и дорогостоящему ремонту, во время которого в подъездах будет стоять специфический неприятный запах.

Кроме того, они подчеркнули, что за устранение засоров, вызванных неправильной эксплуатацией, платят все жильцы дома. Чтобы избежать дополнительных расходов и неприятностей, необходимо строго соблюдать правила пользования канализацией.