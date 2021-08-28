Жители Кемского района Карелии своими силами покрасили мост после обращения чиновников (ФОТО)

Десять волонтеров за три часа покрасили перила Гайжевского моста в Кемском районе Карелии.

В группе Послушано. Кемь местные жители рассказали, что своими силами покрасили Гайжевский мост.

"Серый цвет может быть совсем не скучным, а серебристым! Такие перила стали у Гайжевского моста. Нас было десятеро! За 3 часа покрасили 1/3 часть моста. Завтра продолжим в 15 часов", - такое сообщение с фотографиями покрашенного моста появилось в местном паблике.

Напомним, что ранее власти Кемского района предложили местным жителям собраться и покрасить перила моста, однако эту идею чиновников высмеяли в комментариях.

Обращение чиновников к жителям республики с предложением подключиться к покраске перил местного мостабыло опубликовано в сообществе «Кемский район». Работы заыли планированы на субботу, 28 августа.

«Маразм крепчает!», — гласил текст одного из комментариев.

«Следующее это - акция „Принеси в сумке чуть-чуть асфальта, проложим дорогу вместе“», — говорилось в другом комментарии.

Прочитавший записи под постом глава администрации Кемского района Дмитрий Петров не оценил юмор собравшихся.

«И постоянно действующая акция „Принеси полную сумку негативных комментариев и ничего не делай“», — написал Петров.

Тем не менее, нашлись люди, которые откликнулись на просьбу чиновников и покрасили перила моста.