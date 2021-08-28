Жители Кемского района Карелии своими силами покрасили мост после обращения чиновников (ФОТО)

Десять волонтеров за три часа покрасили перила Гайжевского моста в Кемском районе Карелии.
В группе Послушано. Кемь местные жители рассказали, что своими силами покрасили Гайжевский мост.
"Серый цвет может быть совсем не скучным, а серебристым! Такие перила стали у Гайжевского моста. Нас было десятеро! За 3 часа покрасили 1/3 часть моста. Завтра продолжим в 15 часов", - такое сообщение с фотографиями покрашенного моста появилось в местном паблике.
Напомним, что ранее власти Кемского района предложили местным жителям собраться и покрасить перила моста, однако эту идею чиновников высмеяли в комментариях.
Обращение чиновников к жителям республики с предложением подключиться к покраске перил местного мостабыло опубликовано в сообществе «Кемский район». Работы заыли планированы на субботу, 28 августа.
«Маразм крепчает!», — гласил текст одного из комментариев.
«Следующее это - акция „Принеси в сумке чуть-чуть асфальта, проложим дорогу вместе“», — говорилось в другом комментарии.
Прочитавший записи под постом глава администрации Кемского района Дмитрий Петров не оценил юмор собравшихся.
«И постоянно действующая акция „Принеси полную сумку негативных комментариев и ничего не делай“», — написал Петров.
Тем не менее, нашлись люди, которые откликнулись на просьбу чиновников и покрасили перила моста.
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