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Жители Кемского района Карелии своими силами покрасили мост после обращения чиновников (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 30 Августа 2021
фото: Подслушано. Кемь / Ирина Устин

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Десять волонтеров за три часа покрасили перила Гайжевского моста в Кемском районе Карелии.

В группе Послушано. Кемь местные жители рассказали, что своими силами покрасили Гайжевский мост.

"Серый цвет может быть совсем не скучным, а серебристым! Такие перила стали у Гайжевского моста. Нас было десятеро! За 3 часа покрасили 1/3 часть моста. Завтра продолжим в 15 часов", - такое сообщение с фотографиями покрашенного моста появилось в местном паблике.

Напомним, что ранее власти Кемского района предложили местным жителям собраться и покрасить перила моста, однако эту идею чиновников высмеяли в комментариях.

Обращение чиновников к жителям республики с предложением подключиться к покраске перил местного мостабыло опубликовано в сообществе «Кемский район». Работы заыли планированы на субботу, 28 августа.

«Маразм крепчает!», — гласил текст одного из комментариев.

«Следующее это -  акция „Принеси в сумке чуть-чуть асфальта, проложим дорогу вместе“», — говорилось в другом комментарии.

Прочитавший записи под постом глава администрации Кемского района Дмитрий Петров не оценил юмор собравшихся.

«И постоянно действующая акция „Принеси полную сумку негативных комментариев и ничего не делай“», — написал Петров.

Тем не менее, нашлись люди, которые откликнулись на просьбу чиновников и покрасили перила моста.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митрофан
2021-08-30 09:27:07
Молодцы , а чиновников-бездельников надо гнать .
Вася
2021-08-30 08:51:46
везде сказка и красота, только в немытой России одна печаль.
Самуил
2021-08-30 09:17:32
Васия, а в палате №6 поциента Овнозначного пiдмыли, кашей накормили, оно как бы "рыбник с форелью" мысленно схавало и мнит себя "успешным людём".
Успешный
2021-08-30 08:21:57
Яблочнутые будут шипеть в бессильной злобе :)
Гость
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