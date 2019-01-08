Жители Ладвы пожаловались на волков

Новости по теме
Загрузка...
В поселке Ладва Прионежского района Карелии жители жалуются на волков.
"На Комсомольской 109 завыли волки. Успел отогнать от ворот . Увидел двоих. Собаку спас. У нас что, охотников нет ,что ли? Собак снимают как хотят", - рассказал участник паблика "Ладва: Объявления, новости и прочее".
В комментариях к записи другой житель Ладвы пишет, что недавно рядом с местным кладбищем перед машиной перебегали дорогу два волчонка. Еще один утверждает, что видел волчьи следы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.01.2019, 11:05
04.01.2019, 17:20
03.01.2019, 11:25
03.01.2019, 11:07
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
30.12.2018 17:34
Комментарии