Жители Ладвы пожаловались на волков

В поселке Ладва Прионежского района Карелии жители жалуются на волков.

"На Комсомольской 109 завыли волки. Успел отогнать от ворот . Увидел двоих. Собаку спас. У нас что, охотников нет ,что ли? Собак снимают как хотят", - рассказал участник паблика "Ладва: Объявления, новости и прочее".

В комментариях к записи другой житель Ладвы пишет, что недавно рядом с местным кладбищем перед машиной перебегали дорогу два волчонка. Еще один утверждает, что видел волчьи следы.