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Жители малых городов Северо-Запада получили доступ к скоростному интернету МегаФона

Новости. Общество
09:17, 18 Февраля 2021
фото: © МегаФон
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В 2020 году оператор реализовал масштабный проект модернизации инфраструктуры в Северо-Западном филиале, благодаря которому впервые сеть LTE МегаФона появилась в 3 400 небольших населенных пунктах.

Теперь еще около 500 тысяч абонентов компании могут выходить на связь на совсем иных скоростях.

Лидером развития сети стала Ярославская область. Здесь жители свыше тысячи сел и деревень получили доступ к 4G-интернету оператора. В Республике Карелия доступ к скоростному интернету получили более 60 тысяч жителей малых населенных пунктов.

Всего в рамках модернизации сети на территории Северо-Западного филиала в 2020 году связисты запустили более 1 250 базовых станций LTE. Сейчас их общее количество в округе составляет почти 8 тысяч, и 90% из них поддерживают LTE-стандарт. А это значит, что почти 16 млн человек имеют доступ к высокоскоростному интернету МегаФона.

"Сегодня информационные технологии плотно вплетены в нашу повседневную жизнь, и сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, воспринимаются естественно. Между тем, чтобы сохранять достойное качество сигнала, мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры. Прошедшая в прошлом году модернизация сети позволила перейти большинству наших абонентов на 4G-скорости интернета. Это доказывают и наши собственные данные: рост дата-трафика на территории Северо-Западного филиала увеличился за год более чем на 40%", – комментирует технический директор Северо-Западного филиала МегаФона Петр Солодовник.

Новости Телекома

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