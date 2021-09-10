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14.09.2021 18:00

Жители Медвежьегорского района Карелии просят отремонтировать дорогу к кладбищу

Новости. От читателей
15:08, 15 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Медвежьегорск Online»

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В поселке Пиндуши местные жители пожаловались на изрытую ямами дорогу, которая ведет к кладбищу и на озеро.

В паблике «Медвежьегорск Online» жительница поселка Пиндуши рассказала об ужасном состоянии местной дороги.

«В поселке Пиндуши дорога по улице Гагарина — просто ужас, вдоль дороги жилые дома, люди прогуливаются в лес, летом ездят и ходят на озеро, эта дорога ведёт к кладбищу. На велосипеде вообще молчу, не прокатиться, колеса квадратные становятся. На машине тоже не знаешь, как ехать, скоро ямы объезжать по дворам придется. Никакого решения не принимается, сказали, что, может быть, сделают в следующем году. А что делать сейчас? Ломать машины и ноги?» — написала жительница Медвежьегорского района.

Селянка надеется, что ее пост в соцсети увидит администрация и отремонтирует дорогу.

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Комментарии

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NEZITIC
2021-09-15 15:35:42
где партия роста? Слабунова и Пивненко где? Может Ульянов поможет?
Off
2021-09-15 15:23:52
Хде баба Валя..с лидером списка ЕР?
Изя
2021-09-15 15:29:43
Off, может молятся опять ????))))
David.
2021-09-15 15:19:29
А чё Шандалович? :)
Изя
2021-09-15 15:28:24
David., как и все едросы -ничего )))
Иван
2021-09-15 15:14:16
Точно такие же дороги на наших городских кладбищах, которые не знали ремонта по 30-40 лет! Стыдно за всех нас живых!
Гость
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