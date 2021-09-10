Жители Медвежьегорского района Карелии просят отремонтировать дорогу к кладбищу

В поселке Пиндуши местные жители пожаловались на изрытую ямами дорогу, которая ведет к кладбищу и на озеро.

В паблике «Медвежьегорск Online» жительница поселка Пиндуши рассказала об ужасном состоянии местной дороги.

«В поселке Пиндуши дорога по улице Гагарина — просто ужас, вдоль дороги жилые дома, люди прогуливаются в лес, летом ездят и ходят на озеро, эта дорога ведёт к кладбищу. На велосипеде вообще молчу, не прокатиться, колеса квадратные становятся. На машине тоже не знаешь, как ехать, скоро ямы объезжать по дворам придется. Никакого решения не принимается, сказали, что, может быть, сделают в следующем году. А что делать сейчас? Ломать машины и ноги?» — написала жительница Медвежьегорского района.

Селянка надеется, что ее пост в соцсети увидит администрация и отремонтирует дорогу.