Жители микрорайона в Петрозаводске остались без машин

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Инспекторы увезли их автомобили на штраф-стоянку за неправильную парковку, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Ночью 22 ноября на Древлянке за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, сотрудники ГИБДД эвакуировали восемь автомобилей.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей – на Древлянке установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств по пятницам с 00.00 до 6.00.
Нарушителям грозит штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация автомобилей на штраф-стоянку.
Ранее автоинспекторы эвакуировали три автомобиля с тротуара на улице Сортавальской.
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