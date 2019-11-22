Жители микрорайона в Петрозаводске остались без машин

Инспекторы увезли их автомобили на штраф-стоянку за неправильную парковку, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ночью 22 ноября на Древлянке за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, сотрудники ГИБДД эвакуировали восемь автомобилей.



Госавтоинспекция обращает внимание водителей – на Древлянке установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств по пятницам с 00.00 до 6.00.





Нарушителям грозит штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация автомобилей на штраф-стоянку.

Ранее автоинспекторы эвакуировали три автомобиля с тротуара на улице Сортавальской.