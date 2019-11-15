Инспекторы эвакуировали автомобили с тротуаров в Петрозаводске (ФОТО)

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Нарушителей ждет штраф, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Утром 15 ноября автоинспекторы эвакуировали три автомобиля с тротуара на улице Сортавальской вблизи детского сада № 99.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что за стоянку транспортных средств на тротуаре предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, а также эвакуация автомобиля.
Ранее инспекторы за ночь эвакуировали 17 автомобилей в микрорайоне Петрозаводска.
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