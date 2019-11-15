Инспекторы эвакуировали автомобили с тротуаров в Петрозаводске (ФОТО)

Нарушителей ждет штраф, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Утром 15 ноября автоинспекторы эвакуировали три автомобиля с тротуара на улице Сортавальской вблизи детского сада № 99.



Фото: © ГИБДД Петрозаводск

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что за стоянку транспортных средств на тротуаре предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, а также эвакуация автомобиля.



Фото: © ГИБДД Петрозаводск

Ранее инспекторы за ночь эвакуировали 17 автомобилей в микрорайоне Петрозаводска.