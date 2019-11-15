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Новости. Общество
16:30, 15 Ноября 2019
фото: © ГИБДД Петрозаводск

Инспекторы эвакуировали автомобили с тротуаров в Петрозаводске (ФОТО)

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Нарушителей ждет штраф, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Утром 15 ноября автоинспекторы эвакуировали три автомобиля с тротуара на улице Сортавальской вблизи детского сада № 99.


Фото: © ГИБДД Петрозаводск

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что за стоянку транспортных средств на тротуаре предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, а также эвакуация автомобиля. 

 


Фото: © ГИБДД Петрозаводск

Ранее инспекторы за ночь эвакуировали 17 автомобилей в микрорайоне Петрозаводска.

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Комментарии

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2019-11-15 16:42:46
Бесконечно можно смотреть на три вещи : огонь, воду и эвакуацию кредитных кастрюль
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