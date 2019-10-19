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Новости. Общество
10:00, 19 Октября 2019
фото: ©ГИБДД Петрозаводска

Инспекторы за ночь эвакуировали 17 автомобилей в микрорайоне Петрозаводска

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Автомобили эвакуировали за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ночью 18 октября было эвакуировано 17 автомобилей. Два водителя успели переставить транспортные средства, они избежали эвакуации, но были привлечены к административной ответственности.

Примечательно, что нашлись такие водители, которых эвакуация на прошлой неделе не заставила быть внимательнее – два водителя вторую пятницу подряд не нашли свой автомобиль там, где припарковали его вечером.

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Комментарии

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Матонен
2019-10-19 11:17:09
Все правильно ...
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