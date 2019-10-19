Инспекторы за ночь эвакуировали 17 автомобилей в микрорайоне Петрозаводска

Автомобили эвакуировали за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ночью 18 октября было эвакуировано 17 автомобилей. Два водителя успели переставить транспортные средства, они избежали эвакуации, но были привлечены к административной ответственности.

Примечательно, что нашлись такие водители, которых эвакуация на прошлой неделе не заставила быть внимательнее – два водителя вторую пятницу подряд не нашли свой автомобиль там, где припарковали его вечером.