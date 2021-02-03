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Жители нового микрорайона Петрозаводска забили канализацию тряпками и памперсами

Новости. Общество
16:15, 04 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Горовых
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На Древлянке из строя вышли сразу две насосные станции из-за того, что местные жители засорили канализацию.

Администрация Петрозаводска и АО "ПКС – Водоканал" призывают жителей карельской столицы использовать канализацию только по её прямому назначению. В январе из строя вышли сразу две насосных станции на Древлянке: основная и резервная. При восстановлении на улавливателях и механизмах были обнаружены не только средства гигиены, но даже текстиль, сообщили в мэрии города.

В администрации Петрозаводска напомнили, что в унитаз ни в коем случае нельзя выбрасывать влажные салфетки, ватные палочки, диски, детские подгузники, остатки пищи, окурки, наполнители для кошачьих туалетов и другой бытовой и строительный мусор. Все это неизбежно приводит к засорам и авариям на коммунальных сетях.

"Канализационная система устроена таким образом, что предназначена лишь для растворимых в воде отходов. Любую даже самую небольшую влажную салфетку, работникам коммунальных служб приходится извлекать из специализированных улавливателей на трубах вручную. Предметы, которым удаётся проскочить в механизмы канализационных насосных станций, выводят оборудование из строя. При их остановке происходят аварии, которые могут повлечь за собой затопление квартир, подвалов, подъездов многоквартирных домов, дворовых территорий", - говорится в сообщении мэрии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-02-04 16:51:24
Как в хельсинке
David
2021-02-04 16:36:24
Новые Педрозадовчане осваивают канализацию. Колхозникам невдомек что унитаз это не дырка в преисподнюю. :)
Гость
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