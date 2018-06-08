17:20, 08 Июня 2018
Жители одного из микрорайонов Петрозаводска останутся на несколько часов без электричества
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Из-за планового ремонта на электросетях жители части микрорайона Соломенное останутся без электричества, сообщили в администрации Петрозаводска.
После трехдневных выходных, 14 июня, с 16 до 17 часов планируется отключение электроэнергии по Громовской стороне жилого района Соломенное.
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с проведением филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" проверки трансформаторов тока на подстанциях.
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