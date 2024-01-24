Жители одного из районов Петрозаводска утром смогут набрать воду

Организован подвоз воды жителям Первомайского района Петрозаводска.

О том, что жителям домов на Первомайском проспекте и на улице Московской в карельской столице привезут воду, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города.

Воду смогут набрать жители домов №№ 14, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26 на Первомайском проспекте и дома № 20 на улице Московской.

Как сообщила ЕДДС со ссылкой на информацию АО «ПКС — Водоканал», подвоз воды будет организован с 09.00 до 10.00.