Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска остались без «Умного транспорта»

Жители Птицефабрики потеряли возможность отслеживать движение автобуса № 5 в приложении «Умный транспорт».

В «Столицу на Онего» обратились жители Птицефабрики, которые уже не первую неделю не могут отслеживать движение автобуса № 5 в приложении «Умный транспорт».

«Мы зависим от одной маршрутки № 5. Ходили бы на Птицефабрику несколько автобусов, другой разговор. А так, дети уезжают в школу в город и потом по часу с лишним сидят на остановке, не зная, когда подъедет автобус. Хотя раньше жители Птицефабрики могли отследить движение «пятерки» в приложении «Умный транспорт», — рассказали читатели «Столицы на Онег».

По словам жителей Птицефабрики, проблемы с приложением им объяснили техническим сбоем. Но когда его исправят, неизвестно.

Как рассказали «Столице на Онего» в администрации города, «Умный транспорт» — это продукт частной компании, разработка и обслуживание приложения не относится к полномочиям мэрии.

«Руководство транспортных компаний самостоятельно подключаются к приложению для удобства граждан», — уточнили в администрации города.

Представители перевозчиков Петрозаводска заявили, что в данный момент есть некоторые сложности с настройкой датчиков Глонасс.

«Мы делаем все возможное, чтобы решить этот вопрос до конца месяца, так как это самый «задаваемый вопрос» на портале», — ответили администраторы официальной страницы перевозчиков «Маршрутка ПТЗ».