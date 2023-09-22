Жители отдаленного района Петрозаводска пожаловались на темень и новые фонари

Жители Соломенного жалуются в соцсети на неработающие фонари.

В паблике «ТОС СОЛОМЕННОЕ» горожане оставляют жалобы на выключенные фонари.



«И смысл поставили фонари, они даже не светят до самого Заозерья. Что делать?» — спросил петрозаводчанин Матвей Сущевич.



Напомним, в августе мы сообщали о том, что в этом году вдоль Ялгубского шоссе в Соломенном должны были установить 33 опоры с современными светильниками,