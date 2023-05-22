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Жители Петрозаводска делятся фото неубранного смета в центре города

Новости. Общество
09:45, 27 Мая 2023
фото: читатели «Столицы на Онего»

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Жители Красноармейской улицы в Петрозаводске жалуются на оставшиеся после зимы песок и мусор.

Читатели нашего издания прислали в редакцию фотографии неубранного смета на улице Красноармейской. 

«Когда приведут в порядок центр города?» - задают вопрос горожане. 







Отметим, 26 мая пресс-служба мэрии карельской столицы сообщила об уборке разных районов. Так, в сообщении говорится о том, что работы ведут круглосуточно согласно установленному графику. 

Основной объем дорожной пыли подметают специальные уборочные машины. В пятницу они трудились в дворовых проездах Древлянки, Зареки и Октябрьского района.

Улицы на Древлянке, Кукковке, Ключевой и в Октябрьском районе также полила спецтехника. На Зареке работали тракторы с коммунальной щеткой и дорожные пылесосы. С понедельника сотрудники кондопожского ДРСУ начнут косить траву.

Напомним, часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища.

На плохую работу коммунальщиков горожане могут жаловаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру 051.

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