Жители Петрозаводска делятся фото неубранного смета в центре города

Жители Красноармейской улицы в Петрозаводске жалуются на оставшиеся после зимы песок и мусор.

Читатели нашего издания прислали в редакцию фотографии неубранного смета на улице Красноармейской.



«Когда приведут в порядок центр города?» - задают вопрос горожане.















Отметим, 26 мая пресс-служба мэрии карельской столицы сообщила об уборке разных районов. Так, в сообщении говорится о том, что работы ведут круглосуточно согласно установленному графику.



Основной объем дорожной пыли подметают специальные уборочные машины. В пятницу они трудились в дворовых проездах Древлянки, Зареки и Октябрьского района.



Улицы на Древлянке, Кукковке, Ключевой и в Октябрьском районе также полила спецтехника. На Зареке работали тракторы с коммунальной щеткой и дорожные пылесосы. С понедельника сотрудники кондопожского ДРСУ начнут косить траву.



Напомним, часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища.



На плохую работу коммунальщиков горожане могут жаловаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру 051.



