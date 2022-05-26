Жители Петрозаводска одобрили возможность покупки отечественного авто на средства маткапитала

Опрос среди экономически активных петрозаводчан показал, что каждый второй поддерживает возможность покупки отечественного автомобиля из средств материнского капитала.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому средства маткапитала можно будет тратить на покупку авто отечественного производства. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения Петрозаводска и выяснил, как жители города относятся к подобной инициативе.

Выяснилось, что каждый второй петрозаводчанин поддерживает это предложение. Против высказались 28% опрошенных — некоторые из них усомнились в надежности отечественных авто.

При этом женщины поддерживали идею о покупке автомобиля чаще, чем мужчины — 54% против 46%. Кроме того, выяснилось, что чаще поддерживали законопроект петрозаводчане с зарплатой менее 50 тысяч рублей, а также респонденты с детьми.

Исследования SuperJob, проводившиеся в прошлые годы, показали, что доля россиян, желающих тратить маткапитал на покупку автомобиля, постепенно растет: если в 2009 году таковых было 43%, а в 2015 — 45%, то сейчас «за» высказалась половина опрошенных.