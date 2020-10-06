Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу общественного транспорта в городе.

Жительница Петрозаводска Надежда Нестерова создала петицию с требованием наладить нормальную работу общественного транспорта и адресовала ее президенту России Владимиру Путину, заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и главе Карелии Артуру Парфенчикову.

"Я регулярно пользуюсь общественным транспортом (маршрутный автобус № 5), чтобы добраться от дома (район Сулажгора, остановка "Кафе Ауринко") до работы (центр – остановка "Карельская государственная филармония"). В последнее время работа данного вида транспорта вызывает много нареканий (требуется затратить неоправданно много времени и волевых сил). И это касается не только автобусов № 5, а вообще работы всего общественного транспорта по городу Петрозаводску", - написала горожанка.

По словам петрозаводчанки, из-за отсутствия личного автомобиля ей приходится пользоваться общественным транспортом, интервал движения которого "не поддается никакому здравому смыслу".

"Каждый день, добираясь на работу и обратно, я трачу 40-50 минут. А вечером после 20.30 вообще не уехать, так как в это время многие автобусы уже не ходят", - написала автор петиции.

"В салоне почти всегда страшная давка, ругань, грязь, запах табака, водители нарушают все возможные правила ПДД, грубят пассажирам, разговаривают по телефону во время вождения. И так каждый день, без какой-либо надежды решить проблему силами перевозчика", - пожаловалась Надежда Нестерова.

Отметила также петрозаводчанка, что все эти неудобства с общественным транспортом приходится терпеть за 33 рубля (в одну сторону): "стоимость проезда, кстати, регулярно поднимают".

"На все звонки в диспетчерскую перевозчика один ответ: нет водителей, поэтому не можем обеспечить движение по графику, - рассказала автор петиции. - Разве администрацией при выборе перевозчика не учитывалась возможность обеспечить движение по установленному графику (через 10-15 минут)? Таким образом, перевозчика заботит только возможность получения большей прибыли с каждого автобуса. Владельца совершенно не волнует, сколько людей осталось на остановке и не смогли воспользоваться транспортом, какие условия в салоне маршрутного такси во время движения".

Надежда Нестерова спрашивает: почему нет никакой альтернативы коммерческому маршруту №5 для жителей Сулажгоры и Пятого посёлка ? Почему никаких муниципальных маршрутов не существует? Не пора ли, наконец, позаботиться о людях.

Автор обращения хочет получить конкретные ответы и увидеть реальные действия по решению ситуации.

"Прекратите издеваться над людьми! Хотим, чтобы общественный транспорт ходил регулярно по расписанию с интервалом 10-15 минут и цена проезда была экономически обоснованной", - потребовала автор петиции.

На сегодняшний день петицию подписали более полусотни человек. Ексли вы хотите поддержать автора, то подписать обращение можно здесь.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал состояние общественного транспорта в Петрозаводске, назвав его "роем каких-то организаций".