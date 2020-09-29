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"С таким общественным транспортом надо заканчивать"

Новости. Общество
07:25, 30 Сентября 2020
фото: группа "Живой Петрозаводск" / https://vk.com/wall-68154971_106793
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Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал состояние общественного транспорта в Петрозаводске, назвав его "роем каких-то организаций".

 

В ходе прямой линии в соцсети, состоявшейся 29 сентября, Артур Парфенчиков высказал негативную оценку состоянию общественного транспорта в Петрозаводске. Он заявил, что получает соответствующие жалобы от горожан.

"К сожалению, наш общественный транспорт исторически превратился…. Как говорится, "обнять и плакать", вот по-другому не сказать. Много ко мне приходит обращений по общественному транспорту", - сказал Парфенчиков.

Губернатор напомнил, что власти республики заявляли о готовности принять от муниципалитета полномочия по управлению общественным транспортом для исправления ситуации. Однако, как заявил Парфенчиков, Петрозаводский горсовет соответствующего решения не принял.

"Мы готовы здесь сегодня взяться за общественный транспорт Петрозаводска, но для этого соответствующим образом эти полномочия должны быть муниципалитетом переданы на региональный уровень. У нас есть ряд предложений в том числе и от ряда банков. И, в первую очередь, - от "Внешэкономбанка". Мы этот вопрос обсуждали. Есть различные программы. По-моему, если не ошибаюсь, в Твери соответствующая реформа была проведена. Но главное условие: полномочия должны быть переведены на региональный уровень. Мы соответствующее обращение практически год назад направляли в муниципалитет. Но пока вот такое решение депутатами Петросовета не принято. Поэтому здесь же нужно решать вопрос в комплексе. Это большие деньги. И есть возможность кредитования. Но, конечно, тяжело работать, вот когда общественный транспорт представляет собой рой каких-то различных организаций, фирм", - пояснил глава республики.

На прямой линии Парфенчикову также передали информацию, что в общественном транспорте вместо антисептика для обработки рук в специальные емкости была залита вода.

"Это хамство. И, конечно, с таким общественным транспортом надо заканчивать", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что повышение цен на проезд в "маршрутках" Петрозаводска стало поводом для судебных тяжб

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