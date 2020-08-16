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Повышение цен на проезд в "маршрутках" Петрозаводска стало поводом для судебных тяжб

Новости. Общество
13:09, 17 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Решение УФАС Карелии о незаконности действий пассажирских автоперевозчиков, одновременно повысивших цену на проезд в Петрозаводске в 2019 году, стало поводом для судебных разбирательств.

Иск к УФАС предъявило ООО ТК "Паллада". Истец просил суд признать неправомерным решение антимонопольной службы привлечь к административной ответственности все фирмы, участвовавшие в сговоре.

Представитель автоперевозчика в суде изложил свои аргументы, почему компания повысила цену на проезд.

По его словам, повышение стоимости проезда с 28 до 32 рублей также было связано "с постоянным ростом цен на топливо и запасные части, необходимостью несения общепроизводственных издержек, ростом налогообложения фонда оплаты труда на 10 %, а также необходимостью вложений для оборудования автобусов контрольно-кассовой техникой".

Почему суд отклонил все эти доводы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-08-17 13:30:42
Конечно имеет место сговор, все и сразу повысили проезд на одинаковую сумму.
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