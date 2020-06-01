Жители Петрозаводска продолжают очищать город от мусора (ФОТО)

Присоединиться к акции "Чистый Петрозаводск-2020" и очистить от мусора любимый парк или двор может каждый желающий, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице продолжаются субботники. В минувшие выходные ТОС "Соломенное" вновь провело уборку в своем районе. На этот раз активисты очистили от мусора территорию на улицах Рабочей и Детской. В рамках субботника были собраны старые гнилые доски и упавшие деревья, срезаны кусты у остановки, мешавшие обзору водителей, убраны пластиковые пакеты и бутылки. На очищенном месте активисты высадили цветы. В общей сложности было собрано 20 мешков мусора. Далее активисты планируют провести экологическую акцию в Соломенском парке.

С энтузиазмом приводят в порядок свои территории и коллективы учреждений. Так, 29 мая сотрудники Национальной библиотеки Карелии облагородили библиотечный сквер, убрав газоны и высадив цветы.

Субботники в период сложной эпидемиологической обстановки проводятся с соблюдением необходимых требований. В акциях могут участвовать группы не более 10 человек.

Администрация Петрозаводска продолжает прием заявок на уборку общественных территорий. Перед субботником необходимо уведомить сотрудников управления благоустройства и экологии о месте и предполагаемой дате проведения уборки. Активистов обеспечат мешками и перчатками. Собранный мусор необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок с точным указанием адреса специалистам управления благоустройства и экологии через Viber или WhatsApp. Все собранные отходы будут своевременно вывезены силами Администрации. Телефон для связи: +79214502738.

Также горожане могут поучаствовать в субботниках на придомовых территориях. Для организации уборки в своем дворе жильцы могут обратиться в ТСЖ, управляющую или обслуживающую компанию. Мусор необходимо вынести на контейнерные площадки.