Жители Петрозаводска смогут пройтись по Облепиховой, свернуть на Клюквенную

Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводске появилось несколько сотен новых наименований улиц, переулков, проездов, сообщили в мэрии города.
Администрация Петрозаводска опубликовала постановление "О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети Петрозаводска".
Имена городским улицам дает специальная комиссия.
В этот раз ее сотрудники дали названия сразу 268 объектам.
К примеру, появятся переулки: Гусиный, Олений, Совиный, Лосиный. Улицы: Круглая, Долгая, Гладкая и др.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
25.12.2018, 07:15
26.12.2018, 16:04
25.12.2018, 08:00
21.12.2018, 15:30
24.12.2018, 12:12
Аналитика
26.12.2018 12:19
Обществоведение
Андрей Угрюмов помогает слепым и слабовидящим жителям Петрозаводска осваивать компьютеры и гаджеты, разбираться с техническими средствами реабилитации, при том что сам Андрей – инвалид по зрению I группы.
26.12.2018 11:58
25.12.2018 16:00
24.12.2018 15:33
24.12.2018 13:30
Чтиво
Сегодня 09:59
Без политики
Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
21.12.2018 13:01
Медиа
Новое
Сегодня 12:34
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии