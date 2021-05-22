Жители Петрозаводска спасли селезня (ФОТО)

Птица не могла летать, но неравнодушные горожане и врачи ветклиники ее спасли.

Историю спасения селезня рассказали в официальной группе правительства со ссылкой на телеканал Вести Карелии.





«На проезжей части на Кукковке петрозаводчане Андрей и Александра обнаружили селезня. Он не улетал, и птицу в любую минуту могла сбить машина. Бедолагу поймали и отвезли в ветеринарную клинику.





Оказалось, что селезень не мог летать. Врач предположил, что на него напало животное, но птица вырвалась.

После осмотра пострадавшего выпустили на набережной, и он уплыл».