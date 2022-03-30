Жители Петрозаводска требуют вывезти гнезда чаек в лес

Жильцы домов на улице Лизы Чайкиной пожаловались на шумных чаек, которые кричат днем и ночью.

В редакцию «Столицы на Онего» жильцы дома №5 по улице Лизы Чайкиной прислали сообщение, где рассказали, что больше не могут терпеть антисанитарию и шум, которые устроили чайки.

«Чайки в городе! Полная антисанитария! На крыше здания №5а прекрасно расположились чайки. Ни секунды покоя и тишины, ни днем ни ночью! Теперь мы понимаем жителей дома, где построен «Невский пассаж»! Птицы орут все время, изгажено вокруг все! Пока нет птенцов увезите гнезда в лес!» - потребовали петрозаводчане.