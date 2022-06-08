«Стекло и окурки в песке»: жители Петрозаводска загорают в грязи (ФОТО)

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел жителей Петрозаводска, отдыхающих на городских пляжах.

По словам автора фото, с наступлением теплой погоды люди потянулись к водоемам.

«На пляже вдоль реки Лососинки люди загорают на траве, никто не купается, видимо, из-за мелководья и мусора в воде», — отметил горожанин.

В створе улицы Московской на пляже были замечены загорающие, а в песке — бутылки.

«Недалеко от места отдыха в озеро вытекает вода из сливной трубы, но это не останавливает детей от купания», — отметил петрозаводчанин.

В Песках, по его словам, отдыхающие оставляют после себя мусор и кострища.

«В песке попадаются окурки и битое стекло», — написал фотограф.

Ранее сообщалось: несмотря на то, что в Карелии нет утвержденных пляжей, в Роспотребнадзоре проверили состояние рекреационных зон и выяснили, что вода на пляжах соответствует требованиям санитарного законодательства по паразитологическим показателям и не соответствует по микробиологическим.