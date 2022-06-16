Специалисты проверили пляжи Петрозаводска и вынесли свой вердикт

Несмотря на то, что в Карелии нет утвержденных пляжей, в Роспотребнадзоре проверили состояние рекреационных зон, где летом предпочитают купаться петрозаводчане.

В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о проверке рекреационных зон Петрозаводска. При этом в ведомстве напомнили, что пляжи определяются и утверждаются только администрациями местного самоуправления. В 2022 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Карелии утверждены не были.

Пробы воды были отобраны и исследованы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в местах отдыха у воды на набережной Гюллинга на реке Лососинке, на пляжах в створе улицы Московской и в песках на Онежском озере.

В результате специалисты установили, что вода на всех этих пляжах соответствует требованиям санитарного законодательства по паразитологическим показателям и не соответствует по микробиологическим. Содержанием железа, превышающее нормативный уровень, было характерным для всех водоемов Карелии.

Помимо этого, в Пряжинском пляже были отобраны пробы грунта — выяснилось, что они соответствуют всем требованиям санитарного законодательства.

Информацию о состоянии рекреационных зон передали в мэрию Петрозаводска для рассмотрения и принятия мер.