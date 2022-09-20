В самую большую школу Карелии дети приходят грязные как поросята (ФОТО)

Родители жалуются в соцсети, что из-за ремонта дороги дети грязные как поросята приходят в школу №55 в Петрозаводске.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликована жалоба родителей учащихся школы №55, которая расположена в районе новостроек на Древлянке.

На сегодняшний день в районе школы проходит ремонт дороги. Лососинское шоссе превращают в четырехполосную трассу. В связи с чем к шоссе перекрыты все подъезды, а также отключены светофоры и освещение. Безопасность в темное время суток находится на нулевом уровне.

«Вот по такой глине дети со стороны Чистого города ходят в новую школу. Все перекопали и единственную тропинку в итоге засыпали глиноземом. Плюс ко всему отключили светофор, а машины не считают нужным пропускать пешеходов. Светофора-то нет», - написала в паблике родительница школьника.

И призвала власти думать о пешеходах, когда что-то делается для автомобилистов.

«Наплевали и на безопасность детей, плюс они должны прийти теперь в школу грязные как поросята?» - возмутилась женщина и опубликовала фото глиняного пути к школе.