В самую большую школу Карелии дети приходят грязные как поросята (ФОТО)

Родители жалуются в соцсети, что из-за ремонта дороги дети грязные как поросята приходят в школу №55 в Петрозаводске.
В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликована жалоба родителей учащихся школы №55, которая расположена в районе новостроек на Древлянке.
На сегодняшний день в районе школы проходит ремонт дороги. Лососинское шоссе превращают в четырехполосную трассу. В связи с чем к шоссе перекрыты все подъезды, а также отключены светофоры и освещение. Безопасность в темное время суток находится на нулевом уровне.
«Вот по такой глине дети со стороны Чистого города ходят в новую школу. Все перекопали и единственную тропинку в итоге засыпали глиноземом. Плюс ко всему отключили светофор, а машины не считают нужным пропускать пешеходов. Светофора-то нет», - написала в паблике родительница школьника.
И призвала власти думать о пешеходах, когда что-то делается для автомобилистов.
«Наплевали и на безопасность детей, плюс они должны прийти теперь в школу грязные как поросята?» - возмутилась женщина и опубликовала фото глиняного пути к школе.
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