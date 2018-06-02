Жители Петрозаводска возмущены "грязными следами" на фасадах многоэтажек после ремонта кровли

В микрорайоне Древлянка стены девятиэтажек навсегда остаются залитыми битумом после ремонта крыш.

"Грязные следы", оставшиеся на фасаде многоэтажных домов после ремонтных работ, вызывают раздражение у горожан. В соцсети петрозавочане выкладывают фото с изуродованными домами на улице Древлянка со своими комментариями.

"Вот так запросто облить битумом стену 9-тиэтажного дома , просто потому , что не предусмотрен способ уборки старого покрытия с крыши. И это навсегда. И это норма. И всем плевать", - пишут жители Древлянки.