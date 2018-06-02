12:26, 02 Июня 2018
Жители Петрозаводска возмущены "грязными следами" на фасадах многоэтажек после ремонта кровли
По теме
Загрузка...
В микрорайоне Древлянка стены девятиэтажек навсегда остаются залитыми битумом после ремонта крыш.
"Грязные следы", оставшиеся на фасаде многоэтажных домов после ремонтных работ, вызывают раздражение у горожан. В соцсети петрозавочане выкладывают фото с изуродованными домами на улице Древлянка со своими комментариями.
"Вот так запросто облить битумом стену 9-тиэтажного дома , просто потому , что не предусмотрен способ уборки старого покрытия с крыши. И это навсегда. И это норма. И всем плевать", - пишут жители Древлянки.
По теме
Выбор читателей
27.05.2018, 09:58
28.05.2018, 15:25
29.05.2018, 19:53
28.05.2018, 21:30
31.05.2018, 09:03
Аналитика
30.05.2018 10:49
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
29.05.2018 12:28
28.05.2018 14:25
25.05.2018 13:31
Чтиво
01.06.2018 15:07
Без политики
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
01.06.2018 10:29
29.05.2018 14:00
28.05.2018 10:27
Медиа
01.06.2018 10:20
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии