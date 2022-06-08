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Жители Петрозаводска жалуются на списания лишних денег с банковских карт в маршрутках

Новости. Общество
13:10, 25 Июня 2022
фото: Билет в маршрутном автобусе Петрозаводска

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В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.

Жители карельской столицы, пользующиеся услугами городских маршруток, возмущены тем, что с их банковских счетов в процессе оплаты поездки списываются суммы, которые превышают заявленную стоимость проезда. О неоправданных списаниях денег у пассажиров «Столице на Онего» стало известно из нескольких источников. По информации издания, в ряде случаев маршрутчикам пришлось возвращать изъятые деньги.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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