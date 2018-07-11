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Новости. Общество
10:05, 11 Июля 2018

Жители Питкяранты готовят письмо депутатам ЗС Карелии

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В выходные питкярантцы умудрились совместить День города и акцию протеста.

В минувшие выходные в Питкяранте прошел День города. Жители пели, плясали, участвовали в разных конкурсах. Однако о своих проблемах они в этот день не забыли. Праздник совместили с акцией протеста, сообщается в группе города ВКонтакте.

Горожане прошли по главной улице города с желтыми шариками и песнями, а потом фотографировались с плакатами на тему любви к Питкяранте на центральной площади во время рок-концерта. Выступавшая рок-группа "Небесный пастух" их поддержала.  Активисты съездили на благотворительную акцию по селам района. 

Сразу после праздников инициативная группа граждан запустила в сеть шаблон наказа депутатам Законодательного Собрания к их заседанию 12 июля. Горожане просят депутатов поднять вопрос о санитарной и антикоррупционной проверке в районной больнице, а также требуют у депутатов выразить недоверие кабинету министров и главе республики. На основе этого наказа активисты Питкяранты предложили написать письма другим районным инициативным группам республики ко всем депутатам по проблемам каждого района и республики в целом. 

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