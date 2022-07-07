Жители поселка Карелии просят власти отремонтировать мост, пока туристы не упали в реку

В Пудожском районе большегрузы разрушили единственный мост, соединяющий поселок с большой землей, и теперь жители просят власти отремонтировать переправу, пока не случилось беды.

В редакцию «Столицы на Онего» жители поселка Рагнус и деревни Куганаволок Пудожского района прислали фото, на котором запечатлели мост, ведущий в их населенные пункты через реку Рагнуска.

«Мост деревянный. Через него едут школьники, автомобили везут продукты, туристы попадают в национальный парк Водлозерский. Мост находится в аварийном состоянии, сортиментовозы с прицепами разрушили мост. Огромная просьба принять экстренные меры, пока не случилось беды!» - написали жители Пудожского района.