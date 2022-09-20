Жители поселка на западе Карелии остались без света

Из-за коммунальной аварии без энергоснабжения остался поселок в Суоярвском районе Карелии, говорится в официальном паблике в соцсети.

Сегодня днем из-за аварии на сетях пропало энергоснабжение в поселке Суоёки Суоярвского района Карелии. Время, когда коммунальный ресурс вернут жителям поселка, не сообщается.



Жители могут навести справки правки по телефону единой дежурно-диспетчерской службы района 8 (814-57) 5-14-98.



Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии, в Суоёки проживает 172 человека.