Жители поселка на западе Карелии остались без света

Из-за коммунальной аварии без энергоснабжения остался поселок в Суоярвском районе Карелии, говорится в официальном паблике в соцсети.
Сегодня днем из-за аварии на сетях пропало энергоснабжение в поселке Суоёки Суоярвского района Карелии. Время, когда коммунальный ресурс вернут жителям поселка, не сообщается.
Жители могут навести справки правки по телефону единой дежурно-диспетчерской службы района 8 (814-57) 5-14-98.
Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии, в Суоёки проживает 172 человека.
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