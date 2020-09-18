Жители разваливающегося дома в Петрозаводске написали плакат с гневным обращением к власти (ФОТО)

На одном из полуразвалившихся и пострадавших от пожара зданий в Петрозаводске появился плакат с обращением к чиновникам.

Авторы плаката, размещенного на фасаде деревянной построки по адресу Лыжная, 20 в Петрозаводске, пытаются привлечь внимание властей к плачевному состоянию их здания.

"Даже в юбилейный год Карелии у власти не находится средств для расселения жильцов из полусгоревшей развалины", - гласит надпись.

Деревянный двухэтажный дом на улице Лыжная полуразрушен и пострадал от огня. В 2018 году в здании произошел пожар. Тогда случайные прохожие и автомобилисты помогали жильцам постройки выбраться из огня. Предположительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В результате происшествия полностью сгорела одна квартира на втором этаже, пострадали три квартиры по соседству. Четыре квартиры на нижнем этаже были залиты водой.

В 2018 году сообщалось, что после пожара жителям двух пострадавших квартир предоставили помещения маневренного фонда и оказали гуманитарную помощь. Отмечалось, что в расселении тогда нуждалось девять человек, остальные отправились к родственникам.

Здание на пересечении улиц Ровио и Лыжной, по имеющейся информации, построено в 1961 году. Двухэтажный деревянный дом находится в плачевном состоянии.