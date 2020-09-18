Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ФСБ завело дело на петрозаводчанку, призывавшую к экстремизму 2
18.09.2020 18:40
В Карелии мужчина попытался скрыть двойное гражданство 4
18.09.2020 14:22
В Карелии два новых рыбоперерабатывающих завода вскоре начнут набирать сотрудников 2
18.09.2020 17:07
В Крыму погиб священник, сорвавшийся со скалы вместе с внуком
18.09.2020 19:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 12 ЛЕТ ЧИНОВНИКУ ЗА ВЗЯТКИ, ТЕЛО В КАНАЛИЗАЦИОННОМ ЛЮКЕ И ПОБЕДА ЕДРОСОВ НА ВЫБОРАХ
18.09.2020 21:00

Жители разваливающегося дома в Петрозаводске написали плакат с гневным обращением к власти (ФОТО)

Новости. Общество
08:54, 19 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

На одном из полуразвалившихся и пострадавших от пожара зданий в Петрозаводске появился плакат с обращением к чиновникам.

Авторы плаката, размещенного на фасаде деревянной построки по адресу Лыжная, 20 в Петрозаводске, пытаются привлечь внимание властей к плачевному состоянию их здания.

"Даже в юбилейный год Карелии у власти не находится средств для расселения жильцов из полусгоревшей развалины", - гласит надпись.

Деревянный двухэтажный дом на улице Лыжная полуразрушен и пострадал от огня. В 2018 году в здании произошел пожар. Тогда случайные прохожие и автомобилисты помогали жильцам постройки выбраться из огня. Предположительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В результате происшествия полностью сгорела одна квартира на втором этаже, пострадали три квартиры по соседству. Четыре квартиры на нижнем этаже были залиты водой.

В 2018 году сообщалось, что после пожара жителям двух пострадавших квартир предоставили помещения маневренного фонда и оказали гуманитарную помощь. Отмечалось, что в расселении тогда нуждалось девять человек, остальные отправились к родственникам.

Здание на пересечении улиц Ровио и Лыжной, по имеющейся информации, построено в 1961 году. Двухэтажный деревянный дом находится в плачевном состоянии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-09-19 10:01:58
за 29 лет капитализма уже все оплатили по 3 новых квартиры в ипотеку. Только полные лентяи живут в такой разрухе, и еще не стыдно попрошайничать из бюджета работающих налогоплательщиков. Попроситесь к бабе Вале, у нее пустует хата, она все равно в Москве живет.
Изя
2020-09-19 09:38:33
Домина ужасный , и это в 100 летие Карелии люди так хреново выживают , а власти пофиг музеи и фок открывают и прочую лабуду . Безумие властей полное (( :) (
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 3
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 7
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 15
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 8
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»