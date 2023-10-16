Жители шестнадцати домов в центре Петрозаводска с утра сидят без тепла и горячей воды

На теплосетях произошла авария.

Во вторник, 17 октября, произошла коммунальная авария в центре карельской столицы.

В результате без тепла и горячей воды остались жильцы шестнадцати домов, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Так, в 9.30 теплоснабжение и горячую воду отключили в домах №№ 15, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В, 23 на улице Максима Горького, в домах №№ 8, 12, 29А, 31А, 33 на улице Анохина, в домах №№ 28 и 30 на улице Гоголя и в доме № 20 на улице Красноармейской.

Авария произошла в зоне ответственности АО «ПКС - Тепловые сети».