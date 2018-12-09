Жители Суоярви, которые исправно платят, страдают из-за разливов нечистот

Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.

"То, что происходит в Суоярви с водоотведением, - катастрофа. Здесь давно пора вводить режим чрезвычайной ситуации. Жители Суоярви, которые исправно платят за услуги по водоотведению, вынуждены годами страдать из-за разливов нечистот", - заявил член регионального штаба ОНФ в Карелии Виталий Федотов.

Население и сегодня безропотно платит за водоотведение. Деньги уходят компании-банкроту, которая находится в стадии ликвидации. По данным администрации района, конкурсный управляющий расплачивается этими деньгами с кредиторами. Почему контролирующие органы закрывают на это глаза? Руководство района обращалось в УБЭП и прокуратуру с просьбой привлечь организацию к уголовной ответственности за мошенничество. Но ничего не меняется. Потребители платят, а говно течет в подвалы домов.

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