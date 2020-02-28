Жителя Карелии будут судить за оскорбление полицейского

В Медвежьегорске мужчина обвиняется в оскорблении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре пьяный 30-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции на улице. Наряд доставил мужчину в больницу для проведения медицинского освидетельствования.



В приемном покое нарушитель оскорбил полицейского, используя ненормативную лексику.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Карелии пьяный мужчина обматерил владельца цветочного магазина.