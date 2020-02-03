Жителя Карелии осудили на 13 лет колонии за убийство сожительницы

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт жителю Сегежи за убийство, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2019 года сегежанин в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанес два удара ножом в живот своей сожительницы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от проникающей раны в брюшную полость.

Злоумышленник заявил, что защищался от нападения потерпевшей, которая на почве ревности первая нанесла ему два удара стеклянной бутылкой по голове. Его слова не подтвердились.

Мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления против жизни и здоровья личности.

Жителя Карелия приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее другой житель Карелии зарезал знакомого в подъезде своего дома после пьяного застолья.