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Жителя Карелии осудили на полтора года за половую связь с ребенком

Новости. Криминал
16:42, 27 Января 2020
фото: © pixabay.com
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Жителя Беломорска осудили за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре 2019 году 42-летний беломорчанин познакомился с 15-летней девушкой и, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, вступил с ней в интимную связь. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что 30-летнего мужчину будут судить за половую связь 14-летней девочкой.

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