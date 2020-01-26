Жителя Карелии осудили на полтора года за половую связь с ребенком

Жителя Беломорска осудили за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре 2019 году 42-летний беломорчанин познакомился с 15-летней девушкой и, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, вступил с ней в интимную связь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что 30-летнего мужчину будут судить за половую связь 14-летней девочкой.