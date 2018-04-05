Жителя Карелии, севшего пьяным за руль, оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Карелии суд оштрафовал на 200 тысяч рублей 38-летнего жителя Беломорска, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказли в карельской прокуратуре, в декабре 2017 года уже лишенный прав за пьную езду мужчина находился в гостях и распивал спиртное.

"Ранним утром на своем автомобиле он в состоянии опьянения возвращался домой, но по пути был остановлен нарядом ДПС. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом водителем воздухе концентрацию алкоголя, в 10 раз превышающую норму", - отметили в ведомстве.

На водителя было заведено дело по ст.264.1 УК РФ.

"Суд согласился с предложенной стороной государственного обвинения квалификацией деяния подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года", - сообщили в прокуратуре.

Приговор пока не вступил в силу.